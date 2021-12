Reichlich dämliche Diebe

Die beiden Diebe Vincent (Bernhard Schütz, „Eichwald, MdB“) und Nils (Jacob Matschenz, „Das Lächeln der Tiefseefische“) haben das „Schwarze Quadrat“ gestohlen – das berühmte Gemälde von Malewitsch, zumindest eine Version davon, so genau ist das nicht klar. Einen Käufer haben sie immerhin. Treffpunkt ist ein Kreuzfahrtschiff, auf dem sich die beiden Naivlinge nach diversen Verwicklungen in der falschen Identität zweier Entertainer wiederfinden. Während sie sich als David-Bowie- und Elvis-Presley-Imitatoren versuchen müssen, kommen ihnen Pianistin Mia (Pheline Roggan, „Soul Kitchen“) und die weit gewieftere Kunstdiebin Martha (Sandra Hüller, „Toni Erdmann“) auf die Spur.

Was sich liest wie eine Mischung aus Erhardt- und Hallervorden-Klamauk, ist der grundsätzlich löbliche Versuch, eine deutsche Komödie konsequent als Screwball Comedy anzulegen. Regisseur Peter Meister, bisher als Kurzfilmer unterwegs, beweist in seinem Langfilmdebüt einen erfreulich gut ausgeprägten Sinn fürs Timing und kann auf ein vortreffliches Ensemble zurückgreifen – leider blödelt das Drehbuch aber an allem vorbei, was sich als Satireziel angeboten hätte, vom Kunstmarkt bis zum einigermaßen surrealen „Traumschiff“-Mikrokosmos Kreuzfahrt. Das ist am Ende dann etwas schade, denn so bleibt bloß eine leichte Boulevardkomödie übrig.