Ringelpiez nackt ums Lagerfeuer

Die Künstlerkommune am Monte Verità nahm das Hippie-Lebensgefühl schon am Beginn des 20. Jahrhunderts vorweg. Diese schweizerisch-deutsch-österreichische Koproduktion beleuchtet das Geschehen in der Tessiner „Naturheilanstalt” anhand einer fiktiven Wiener Hausfrau, die stellvertretend für die Zuschauer als Reiseleiter fungiert. Etwas weniger bieder hätte das aber schon ausfallen können.

Von Gian-Philip Andreas