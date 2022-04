Schafe, Vulkane und Walküren

Auf der Amleth-Sage basierendes Epos um den jungen Prinzen Amleth (Alexander Skarsgard), dessen Racheschwur im Lauf einer spirituellen Reise an Wert verliert und alles Sinnen und Streben in Frage stellt. Mit einigen Härten in großartigen Landschaften. Sehenswert.

Von Hans Gerhold