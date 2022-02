„Tod auf dem Nil“: Schnurrbart-Schnüffler an Bord

Privatdetektiv Hercule Poirot löst einen vertrackten Mordfall auf einem Luxusdampfer in Ägypten. Spannende und elegante Neuverfilmung des Agatha-Christie-Krimis, sehenswert in allen filmischen Bereichen und exzellente Arbeit von Regisseur und Hauptdarsteller Kenneth Branagh.

Wer sich bei „Mord im Orient Express“ fragte, woher der belgische Privatdetektiv Hercule Poirot denn diesen unerhört mächtigen Schnurrbart mit den vier Spitzen hat, wird in der Fortsetzung „Tod auf dem Nil“ erlöst. Gleich zu Beginn geht es in atmosphärischem Schwarz-weiß in Schützengräben des Ersten Weltkriegs, wo der junge Poirot 1914 dank seiner grauen Zellen ein Massaker verhindert und im Anschluss das Schnurrbart-Rätsel gelöst wird.

Der Ausflug in den Krieg bringt das eigentliche, in „Orient“ nur angedeutete Thema ins vertrackte Spiel: die Liebe, vor der Hercule (Kenneth Brangh) 23 Jahre später auch unter der Sonne Ägyptens nicht gefeit ist. Im Gegensatz zu Peter Ustinovs kauzigem Rationalisten in der ersten Version von John Guillermin (1978) ist Branaghs Poirot Lebemann mit Stil und Melancholiker mit Herzrasen.

Vertracktheit der Morde

Die Story führt vom Nachtclub in London auf den Nil-Dampfer Karnak, den die steinreiche Linnet Ridgeway (immer eine Augenweide: Gal Gadot) und ihr Gatte (Arnie Hammer) für sich und ihre so exzentrische wie hinterhältige Entourage und Freunde gemietet haben. Was sich bis zum vorzeitigen Abtreten von Linnet vor CGI-Sehenswürdigkeiten der Pharaonen und an Bord abspielt, ist klassischer Agatha-Christie-Krimi mit Mordversuch, Streit, Mord und Totschlag, wobei alle verdächtig sind und mehrere sterben.

Wegen der Vertracktheit der Morde, bei denen die Tonkulisse eine wichtige Rolle spielt, ist Poirot beim Whodunit mehr gefordert als sonst. Der Zuschauer auch, denn „Nil“ ist wegen seiner thematischen Klammer über Zeiten und Motive sehr spannend, der bessere Fall als „Orient“ – und auch inszenatorisch der bessere Film.

Exzellente Kameraarbeit

Die Besetzung, nicht so hochkarätig wie in „Orient“, gehört zum Konzept von Regisseur Branagh, der Altstars (Jennifer Saunders) und Neustars (top: Emma Mackay) mischt und sein Ensemble so elegant wie souverän führt, wobei sein kluger Belgier naturellement zen­trale Person ist.

Exzellente Kameraarbeit (Haris Zamberloukos), edle Kostüme (Paco Delgado) im Ambiente der Zeit und dezente Anspielungen auf die Gegenwart gehören, wie bei Branagh zu erwarten, zum Standard eines Regisseurs, der wie Ridley Scott alles kann. Einfach exquisit, äh, sehenswert.