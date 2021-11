Schöner Weihnachtsfilm ohne Kitsch

Der erste Weihnachtsfilm der Saison, märchenhaft und ohne Kitsch. Erzählt wird von der Jugend des Weihnachtsmanns. Der elfjährige Niklas (Henry Lawfull) reist dem Vater hinterher, der vom König von Finnland ausgesandt wurde, Hoffnung im Norden zu finden. Der Junge mit der roten Mütze, der geschnitzten Gemüsepuppe und einer putzigen sprechenden Maus (Star des Films wie Rentier Olaf in „Eiskönigin“) als witzig kommentierender Begleiter erlebt Abenteuer mit Elfen, Trollen, angreifenden Rentieren und der Herrin von Wichtelgrund (Sally Hawkins). Niklas hungert, friert, kommt fast zu Tode. Gelungen der Mix aus Real- und Trickfilm, zauberhaft die Szenen in Schnee, Eis und Winterwald, geschickt die Übergänge von der Rahmenhandlung mit Maggie Smith als Erzählerin. Dazu sozialpolitische Bisse (britische Produktion!). Der König (im Look von Sonnenkönig Louis XIV.) fragt, was das Volk will. Antwort: „Ein gerechtes Gesundheitssystem, höhere Löhne.“ Hat Chancen, zum Klassiker zu werden. Sehenswert.