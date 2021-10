Schrottsammeln in Mannheim

Auf dem Filmfestival Münster sorgte York-Fabian Raabes Langfilmdebüt bereits für Furore, jetzt kommt der Abräumer des diesjährigen Max-Ophüls-Preises regulär ins Kino. Die Geschichte eines Ghanaers, der sich in Deutschland ein besseres Leben verspricht, zeigt einen starken Eugene Boateng in der Hauptrolle.

Borga – das Wort leitet sich von „Hamburg” ab. In Ghana bezeichnet man damit Auswanderer, die es in Europa, zum Beispiel in Hamburg, zu Wohlstand gebracht haben, die in feiner Kleidung durch die Welt stolzieren und den Daheimgebliebenen beweisen, dass man es schaffen kann, wenn man denn nur will.

Auch Kojo, die Hauptfigur aus York-Fabian Raabes Spielfilmdebüt, will ein Borga werden. Als Kind wächst er in Ghanas Hauptstadt Accra auf, am Stadtrand, in der Nähe der berüchtigten Elek­troschrottmüllhalden, auf denen die Wohlstandsreste des globalen Westens nach verwertbaren Metallen abgegrast werden, unter erheblichen gesundheitlichen Risiken. Als junger Erwachsener bricht er auf nach Deutschland – wo er nicht mal bis nach Hamburg kommt, sondern schon in Mannheim die große Desillusion erfährt. Der angeblich reiche Onkel ist ein armer Schlucker, der seinen Wohlstand nur vortäuscht.

Dennoch rackert Kojo sich ab, steigt langsam auf, lernt das „Kleider machen Leute”-Prinzip kennen und eine deutsche Sanitäterin (Christiane Paul) lieben, verstrickt sich schließlich in kriminelle Drogengeschäfte. Am Ende droht er im Limbo der Kulturen steckenzubleiben: kein echter Europäer, aber den Ghanaern entfremdet.

Der Kasseler Regisseur Raabe bringt das im deutschen Kino rare Kunststück fertig, diese Migrationsgeschichte nicht nur als fesselnden und unterhaltsamen Crowdpleaser zu erzählen, sondern auch ganz aus schwarzer Perspektive, aus der Sicht Kojos, dem Eugene Boateng („Tribes of Europa”) eine faszinierend energetische Gestalt verleiht – nicht umsonst wurde der Düsseldorfer für diese Rolle mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet. Gegen Ende drückt das mit gleich vier Max-Ophüls-Filmpreisen ausgezeichnete Drama etwas stark auf die Emotionalisierungstube, doch das wird allemal aufgewogen durch die kraftvollen, annähernd dokumentarisch wirkenden Szenen in Accra.

Beim Filmfestival Münster war „Borga” der Eröffnungsfilm – jetzt kommt Eugene Boateng schon wieder nach Westfalen. Am heutigen Freitag stellt er den Film um 19.30 Uhr persönlich vor. Hingehen!