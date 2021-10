Selbstgespräche mit dem Alien

„Venom: Let There Be Carnage“: Mau

Mit „Venom” startete Sony 2018 ein eigenes Filmuniversum rund um die letzten Marvel-Figuren, an denen das Studio noch die Rechte hält. In Zeiten des „Suicide Squad” sind Anti-Superhelden wie Venom, ein Alien-Parasit, der sich an einem verkrachten Investigativreporter angedockt hat, natürlich keine Seltenheit mehr, dennoch ist das grenzschizophrene Gekabbel, in das sich der digital animierte Symbiont regelmäßig mit seinem Wirt verstrickt, auch im zweiten Teil nun wieder das Beste. Der Rest dagegen ist wenig originell, der sich zäh hinziehende Showdown sogar echt öde. Der Journalist (Tom Hardy) und seine Ex (Michelle Williams) bekommen es diesmal mit dem im letzten Film eingeführten Serienkiller Kasady (Woody Harrelson) und dessen Parasiten Carnage zu tun. Die Folge: endloses Effektgeschepper in San Francisco.