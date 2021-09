Solo für Michelle

Michelle Pfeiffer liefert in der leicht surrealen Tragikomödie „French Exit“ eine formidable One-Woman-Show als glamouröse bissige High Society-Lady, die in Paris aufs Ende zusteuert.

Michelle Pfeiffer, in Kenneth Branaghs „Mord im Orient Express“ elegante Alkoholikerin, liefert in der sehenswerten Tragikomödie „French Exit“ eine hinreißende One-Woman-Show. Als Teil der New Yorker High Society ist die 60-jährige Francis (Pfeiffer) gewohnt, nicht an Geld zu denken. Als sie nach dem Tod des ungeliebten Gatten ohne einen Dollar dasteht, überlässt ihr eine Freundin das leerstehende Apartment in Paris, wohin Francis mit Katze, Dauer-Zigarette und Sohn Malcolm (Lucas Hedges) aufbricht, um glamourös zu gurren und den letzten Dollar auszugeben. Das ergibt humorvolle Szenen mit knurrigem Kellner und dem Sohn, der für ihren Gigolo gehalten wird.

Aber der Glamour weicht, wunderbar gespielt von Pfeiffer als Charakter, wie in Romanen von Dorothy Parker und Tom Wolfe. Als bissige Dame von Welt schwebt sie aufs Level von Lauren Bacall und Maggie Smith. Bravourös ist Lucas Hedges als Sohn mit Verlobter (Imogen Poots). In einer Schlüsselszene vor dem surrealen Ende wird die Konfrontation von Sohn ohne Rückgrat und Mutter mit Goldrand eine Generationenbrücke zum Klassiker „Die Reifeprüfung“. Formidable!