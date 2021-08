Kürzlich hat er im Kino Bertolt Brecht verkörpert, jetzt spielt Deutschlands Theaterstar Lars Eidinger eine im Gegensatz zu Brecht weitgehend unbekannte DDR-Persönlichkeit, den Stasi-Hauptmann Werner Teske. Der studierte Finanzökonom hoffte auf eine Uni-Karriere, wurde 1967 von der Stasi angeworben, trat 1969 ins Ministerium für Staatssicherheit ein und brachte es bis zum Hauptmann. Bald regten sich Zweifel am System. Teske schaffte 20 000 D-Mark und Dokumente beiseite, um dem westdeutschen Pendant BND beim möglichen Überlaufen Material anzubieten.

Nach einem Schauprozess wurde Teske am 26. Juni 1981 als letzter von 164 zum Tode Verurteilten hingerichtet. Die seit 1968 nicht mehr mit der Guillotine, sondern per Genickschuss getöteten Opfer waren meist NS-Verbrecher, später Mörder und Sexualstraftäter. In der Sprache der Behörden hieß die Methode „unerwarteter Nahschuss in das Hinterhaupt“, woher das starke Politdrama von Franziska Stünkel den Titel bezieht.

Im Film heißt Teske Franz Walter (Eidinger), ein weltfremder Wissenschaftler, der es aber mit Finanzen kann. Unter Führungsoffizier Dirk (Devid Striesow) vom Auslandsnachrichtendienst lernt er Praktiken der Spionage („der Stuhl stand mehr rechts“) und ist von der Politik der Stasi-Oberen irritiert, schockiert, angewidert und wird nach Tätigkeit in der BRD zum Spion in Gewissensnöten.

Eidinger, den man nie besser sah, zeigt die Wandlung vom idealistischen Sozialisten zum Zweifler am System und Mann mit Todesangst intensiv und schnörkellos als darstellerische Glanzleistung. Neben ihm besteht Devid Striesow gewohnt souverän als lächelnder Mephisto der Stasi (wie Ulrich Tukur in „Das Leben der Anderen“), während Luise Heyer als Ehefrau Corina leicht hinterherhinkt.

Regisseurin Stünkel inszeniert das kühl in klaren Bildern, aus denen Franz Kafka („Der Prozess“) und das Grauen des Überwachungsstaates ihre düsteren Häupter heben. Letztlich stärker als der überkonstruierte Oscar-Gewinner „Das Leben der Anderen“. Herausragend.