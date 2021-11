Stahlkraft und Strahlkraft

Der Bau des Pariser Eiffelturms, verbunden mit der Liebe des Ingenieurs Gutave Eiffel zu einer verheirateten Frau, in einer in den Szenen vom Bau visuell herausragenden, aber dramaturgisch und darstellerisch reizlosen Produktion.

Für die Freiheitsstatue in New York entwarf er das Trägersystem für Stahlbauwerke, bevor er in Paris für die 1889 anstehende Weltausstellung den Auftrag für den Bau des auf 200 Meter Höhe konzipierten Turms annahm, der als Wahrzeichen von Paris gilt. Was der Ingenieur Gustave Eiffel (1832 – 1923) privat während der Bauzeit erlebte, läuft parallel zur Entstehungsgeschichte des stählernen Monuments als Liebesgeschichte. Die Dame des Herzens von Eiffel (Romain Duris) hat es gegeben, doch die Verbindung des klugen Gustave mit der hübschen Adrienne Bourgès (Emma MacKey) wurde schon 1860 von ihrer Familie verhindert. Dass er rund 30 Jahre später erneut für die inzwischen verheiratete Dame entflammte, die ihn zur Annahme des Auftrags brachte und die Höhe des Turms – über 300 Meter – ersann, ist erfunden. Die Vorhersehbarkeit der Liebesgeschichte schwächt den Film, der in seinen besten Szenen ein visuell herausragender und durch Computerbilder generierter Traum um Stahlkraft ist, der sich sehen lassen kann. Da werkeln die Malocher ungesichert in schwindelerregender Höhe, da gibt es Probleme mit der Schwerkraft und Wassereinbrüche unter dem Fundament. Die Stadt gibt kein Geld, die Arbeiter streiken, die Presse nörgelt, Anwohner toben.

Darstellerisch und dramaturgisch hingegen ist „Eiffel in Love“ reizlos. Zwar schwebt Vergeblichkeit über der Liebe, aber weder Romain Duris („Der Auftragslover“) noch Emma Mackay (bald in Kenneth Branaghs „Tod auf dem Nil“) lassen Funken sprühen. Was bleibt, sind die starken Szenen vom Bau des Symbols mit der Strahlkraft.