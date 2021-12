Sternenstaub und Lichterglanz

Das gab es schon mal und ist in neuer Verpackung genauso gut. Der Animationsfilm „Lauras Stern“ (2004) ist für viele Kinder ein wundervoller Trost geworden, wenn sie kleine und große Sorgen plagten. Als Hommage an den Klassiker hat sich das Team um Regisseurin Joya Thome genau an die Vorlage gehalten und erzählt für die neue Kindergeneration die zeitlose Geschichte mit wirklichen Kindern und wie geschaffen für die Festtagszeit. Laura (Emilia Kowalski) findet nach dem Umzug mit den Eltern in eine neue Stadt keine Freunde und findet eines Nachts einen vom Himmel gefallenen Stern mit abgebrochener Zacke. Der golden leuchtende Stern wird Lauras Freund und Sorgen-Wegpuster, bis er nach Heilung der Wunde wieder ins Weltall zurück will. Für Kinder nach wie vor eine eine Hilfe, für Erwachsene ein Film, der nostalgisch wärmen kann. Nach wie vor spaßig sind die Szenen mit selbst gebastelter Rakete, frecher Roboter-Katze und Tommys Beschützer-Hund. Ebenso gelungen die Animationen des Weltalls mit Lichterglanz, Sternenstaub und kreisenden Planeten. Liebevoll.