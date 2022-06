Stimmen aus dem Geisterreich

Ein mörderischer Clown, gepeinigte Vorstadtkinder: Vieles erinnert in diesem effektiven Gruselfilm an Stephen King, dabei stammt die Vorlage von dessen Sohn, dem ebenfalls als Horror-Romancier tätigen Joe Hill. Mit Ethan Hawke, Jeremy Davies und überzeugenden Kinderdarstellern top besetzt, erzeugt das Quasi-Kammerspiel um einen Kindermörder und sein 13-jähriges Opfer eine enorme Spannung.

Die beste Stephen-King-Verfilmung der letzten paar Jahre basiert gar nicht auf einer King-Vorlage – sondern auf einer Kurzgeschichte seines Sohnes. Joe Hill ist längst selbst ein erfolgreicher Horror-Autor, und „Doctor Strange“-Regisseur Scott Derrickson nahm sich nun eine seiner Storys vor, die viele bekannte King-Zutaten in sich vereint: nostalgische Kindheitsszenen, Gewalt in der Familie, ein Mörder in Clownskluft.

Colorado, 1978: Das neue Opfer des stets eine diabolische Grinsemaske tragenden Kindermörders (war nie furchteinflößender: Ethan Hawke) ist der 13-jährige Finney, der sich nach seiner Entführung in einem Keller wiederfindet. Dort hängt ein Telefon mit durchgeschnittenem Kabel an der Wand – durch das sich die verstorbenen früheren Opfer zu Wort melden. Sie wollen Finney helfen.

Mit minimalen Mitteln und guten Darstellerleistungen erzeugt der Film eine beachtliche Spannung, ohne sich dabei jemals übergriffig an Brutalitäten weiden zu müssen. Alles Übersinnliche wird zudem stets rückgekoppelt an die alltägliche Gewalt, die die Kinder erleben: Finneys Alkoholikervater (Jeremy Davies) holt routinemäßig den Züchtigungsgürtel heraus.