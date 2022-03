„The Batman“: Flattermann als bleiche Nachtgestalt

Ganz so, als gäb’s nicht schon genug Batman-Verfilmungen, startet Regisseur Matt Reeves nun ein neues Franchise. Robert Pattinson spielt den Titelhelden als kreidebleichen Dauerzweifler im nachtfinsteren Gotham City. Aufgezogen ist der Film als epischer Serienkiller-Krimi – mit Paul Dano als irrster Riddler aller Zeiten.

Wer die quietschbunte „Batman“-Serie aus den Sechzigern kennt, muss sich fragen, was nur aus dem Rächer im Fledermaus-Cape geworden ist. Jahrzehnt um Jahrzehnt wurden die Verfilmungen immer düsterer, und in „The Batman“ sind sie nun in einer Art Höllenschlund angekommen. Go­tham City im Dauerregen, kein Licht nirgends, Apokalypse und Depression, dazu Ex-„Twilight“-Vampir Robert Pattinson als fahlster Batman aller Zeiten.