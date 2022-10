„The Woman King”: Actionepos nach historischen Tatsachen

Lange galten Filme mit Schwarzen Frauen in den Hauptrollen als Kassengift, vor allem, wenn es um actionreiche Genrefilme ging. Durch den Erfolg von „Black Panther” hat sich das geändert: Das historische Vorbild der Frauenarmee aus dem Marvel-Überhit steht nun im Zentrum dieses schamlos pathetischen, aber fantastisch gemachten und choreografierten Actiondramas aus dem alten Königreich Dahomey.

Die weibliche Armee aus Marvels Mega-Hit „Black Panther“ hat ein historisches Vorbild: Jahrhundertelang ließ sich das westafrikanische Königreich Dahomey (auf dem Gebiet des heutigen Benin) von den Agojie verteidigen, einem männerlosen Regiment. Über diese „Amazonen von Dahomey“ erfuhr man im europäischen Geschichtsunterricht wie üblich nichts, immerhin gibt es jetzt ein wuchtiges Historien-Actionspektakel über sie, das mit ebenso viel Pathos wie weiland „Braveheart“ oder „300“ zu Felde zieht. Unter der Regie der actionerfahrenen Gina Prince-Bythewood („The Old Guard“) spielt Oscarpreisträgerin Viola Davis („Fences”) die Generalin Nanisca, Anführerin der Agojie, die das Reich von König Ghezo (John Boyega, „Star Wars“) im Jahr 1823 gegen das Nachbarreich der Oyo verteidigt. Konflikt und König sind übrigens ebenso verbürgt wie der historische Hintergrund rund um den atlantischen Sklavenhandel, die restlichen Figuren sind erfunden.

Em­powerment-Botschaften im Minutentakt

Sonderlich subtil geht das Drehbuch zwar nicht vor, im Minutentakt werden Em­powerment-Botschaften versendet und Themen wie Zwangsehe und Vergewaltigung grob mit seifenopernhaften Elementen verdübelt, während sich Nanisca unerwartet einem familiären Trauma stellen muss – doch die schiere Leidenschaft der prominenten Darstellerinnen düst problemlos über solche Einwände hinweg. Neben Lashana Lynch, der neu ernannten 007 aus dem letzten Bond, ist auch Grammy-Preisträgerin Angélique Kidjo mit dabei.

In der Schlüsselrolle als neu rekrutiertes Agojie-Mitglied Nawi glänzt Thuso Mbedu, die sich letztes Jahr in der Qualitätsserie „The Underground Railroad“ (nach Colson Whiteheads Roman) in die allererste Schauspielliga gespielt hatte. Sie und Davis erden den Film selbst noch im finalen Schlachtengetümmel. Sehenswert.