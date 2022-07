To-do-Listen im Hotelzimmer

Die zweifache Oscarpreisträgerin Emma Thompson veredelt bekanntlich jeden Film – in diesem ebenso vergnüglichen wie feinfühligen Kammerspiel für zwei Personen erzählt sie vom weiblichen Liebesleben jenseits der Menopause: Als sexuell zeitlebens vernachlässigte Witwe nimmt sie ihr Liebesleben selbst in die Hand. Zunächst gegen Geld.

Gelegentlich sei ihr Mann nachts auf sie draufgerutscht, habe kurz sein Werk verrichtet, um sich schnell wieder umzudrehen und sofort einzuschlafen. Das war’s. Erst jetzt, frisch pensioniert und seit zwei Jahren verwitwet, gesteht sich Religionslehrerin Nancy ein, dass ihr sogenanntes „Sexualleben“ diesen Namen nie verdient hatte. Eine erfüllende Sexualität kennt sie nicht, einen Orgasmus hat sie nie gehabt.

Um diesen Missstand endlich zu beenden, bucht sie einen Callboy. Der attraktive Leo (Daryl McCormack), der in ihrem Hotelzimmer aufkreuzt, ist fast zu nett, um wahr zu sein. Geduldig hört sich der Prostituierte an, was Nancy beim Schaumwein an nervösen Rechtfertigungen so vorbringt: Ob es nicht unmoralisch sei, jemanden für Sex zu bezahlen? Ob er sich nicht vor ihr ekele, da sie doch dreißig Jahre älter sei? Doch Leo ist ein professioneller Dienstleister. Er pflegt den Duktus des einfühlsamen Therapeuten und leitet langsam erste Schritte ein. Es wird nicht die letzte gebuchte Stunde sein.

Zum nächsten Treffen bringt Nancy eine Liste mit Sexualpraktiken mit, die sie wenigstens einmal im Leben abhaken möchte, als ginge es bloß um das Tun an sich und nicht ums Eigentliche, ums Sinnliche. Scham und gesellschaftliche Wertvorstellungen stehen dem Entscheidenden im Weg: Auch Frauen jenseits der Wechseljahre dürfen, sollen, müssen Spaß haben. Dann sprengt Nancy das Rollenspiel, indem sie Leos Identität aufdeckt – ein Tabu.

„Meine Stunden mit Leo“ ist dramaturgisch aufgebaut wie ein Kammerspiel in vier Akten. Regisseurin Sophie Hyde („52 Tuesdays“) hält trotz der räumlichen Limitierung mit agiler Kamera die Spannung. Klug und pointiert umkreist ihr Film das Thema Sex, das stets als selbstverständlich vorausgesetzt wird, im Alltag aber oft zwischen trübstmöglicher Vollzugsroutine und einseitiger Bedürfnisbefriedigung zu verkümmern droht.

Was das besonders für Frauen jenseits der Tinder-Jahrgänge bedeutet, dekliniert Hyde zum Glück nur minimal didaktisch durch – dafür mit umso trockenerem Witz. Emma Thompson ist da die Idealbesetzung. Fast im Alleingang sorgt sie dafür, dass dieses hochunterhaltsame Konversationsstück nie ins Dröge oder gar Glitschige abrutscht. Sehenswert.