Und Leonard Cohen singt dazu

Gabriel Byrne ist immer gut – auch in dieser moralischen Lebensabschlusserzählung über einen tödlich erkrankten Professor, der auf den letzten Lebensmetern noch klar Schiff machen muss in den Angelegenheiten, die er hinterlässt. Der zwischen Kanada und Irland angesiedelte, von allerlei Leonard-Cohen-Songs begleitete Plot gestaltet sich nicht allzu weltbewegend, aber Byrne hält alles zusammen.

Sam O’Shea, Literaturprofessor im kanadischen Montréal, ist kein Kind von Traurigkeit: Der Endsechziger steht am Ende einer Laufbahn als Schürzenjäger, auch sonst mangelt es ihm an wenig, sieht man mal von der einigermaßen distanzierten Beziehung zu seinen Kindern ab: Der Sohn, ein Eishockeyspieler, hadert mit seinem Coming Out, die Tochter ist drogensüchtig. Dann sorgt der Gang zum Arzt sorgt für einen Halt auf freier Strecke: Hirntumor. Sam hat noch ein Jahr.

Die Dekonstruktion erfolgsmännlicher Gewissheiten im Angesicht des Todes ist als Filmthema so neu nicht, weshalb sich Regisseur Matt Bissonnette („Who Loves the Sun“) ein paar Gimmicks hat einfallen lassen: Der Hirntumor sorgt ins Sams Wahrnehmung für immer neue Halluzinationen: Mal wird Montréal von Aliens angegriffen, mal ist sein toter Vater (Brian Gleeson) wieder quicklebendig, mal geht Sam mit Gevatter Tod spazieren, in seinem Heimatland Irland, in das sich der Film bald zurückzieht, auch um Sams Weg von einer letzten möglichen Liebschaft (Jessica Paré aus „Mad Men“) kreuzen zu lassen.

Beschallt wird all dies von Songs von Leonard Cohen: Die Musik des berühmten Singer-Songwriters, nach dessen 1977er Album der Film benannt ist, wird von Bissonnette so exzessiv eingesetzt, wie das bislang nur Atom Egoyan in „Exotica“ (1994) probiert hatte. Der große Mehrwert bleibt indes aus.

So ist dieses Drama weniger ein Film für Cohen- als für Gabriel-Byrne-Fans. Der 71-jährige Ausnahmeschauspieler („Die üblichen Verdächtigen“) macht aus Sam keine waidwund geschossene Machtfigur, sondern einen Charismatiker mit Widerhaken, dem der Film seine letzten Selbsterkenntnisse ausnehmend gerne gönnt.