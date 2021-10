Unterwegs mit Daddy

Töchter mögen ihr Leben lang von Vätern geprägt sein und Kinder nach Anerkennung durch die Eltern suchen. Das mag psychologisch halbwegs zutreffen, ergibt aber noch lange keinen guten Film. Erst recht, wenn die Romanvorlage „Töchter“ von Lucy Fricke ein schnoddriges Geschreibe ohne Anspruch ist. Der Film von Nana Neul behält die aufgesetzt freche Sprache der Romantöchter bei und verfolgt zwei gelangweilte Frauen mit Vaterkomplex durch die Schweiz nach Italien, das nach diesem Kinobesuch bestimmt kein Sehnsuchtsland mehr ist.

Zur Sache, Mädels: Martha (Alexandra Maria Lara dick geschminkt und schlecht wie nie) bringt ihren Vater (Josef Bierbichler als Bier-Bayer) in die Schweiz, wo er zur Sterbehilfe will. Gefahren werden sie von Marthas Freundin Betty (Birgit Minichmayr verwechselt koddrig mit lakonisch), die ihrerseits zum Grab ihres Ersatzvaters Ernesto nach Livorno will. In Wahrheit will der Alte, der mit Macho-Sprüchen aus der Mottenkiste um sich wirft, nicht sterben, sondern die ehemalige Geliebte am Lago Maggiore aufsuchen. Das knirscht dramaturgisch im Gebälk und ist so schlecht fotografiert wie lustlos gespielt.

Frage: Ist eine Frau auf einem Esel komisch oder ist das Ganze eine Eselei zur Unbill der Zuschauer?