Varianten eines Spinnenmanns

Die Maxime, dass jede Filmreihe ihre eigene Realität aufrechterhalten muss, wird im 27. Film des „Marvel Cinematic Universe” mit Schmackes und großem Witz über Bord geworfen. Der dritte „Spider-Man”-Film mit Tom Holland in der Titelrolle etabliert das „Multiversum” und zaubert Figuren aus alten Spider-Man-Filmen hervor: Startschuss für ein äußerst unterhaltsames Vexierspiel mit Wirklichkeiten und Identitäten.

Nachdem Marvel neulich erst mit den „Eternals“ gänzlich neues Personal ins uferlose „Marvel Cinematic Universe“ (MCU) einführte, gibt es im schon vierten MCU-Film dieses Jahres ein Wiedersehen mit einem der beliebtesten Helden aus dem Fundus des Comic-Konzerns: Die ewige Jugend von Peter Parker (super wie immer: Tom Holland) wird mal wieder um ein weiteres Kapitel fortgeschrieben. Trotz einiger düsterer Schlenker bietet es so viel fröhlichen Fanservice, dass es vielen Aficionados der Spinnenmann-Geschichten das dollste Weihnachtsgeschenk sein dürfte.

Ganz am Ende des letzten Spider-Man-Teils (2019) war die Identität des vermummten Fadenschwingers aufgeflogen – seitdem verwandelt sich das Leben des enttarnten Peter und seiner Freundin MJ (Zendaya aus ­„Dune“) in einen Albtraum, nicht zuletzt weil Fake-News-Journalist Jameson dem armen Spidey übel nachredet. Kein Wunder also, dass Peter bald beim „Avengers“-Kollegen Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) vorbeischaut, der die Welt mit Magie vergessen machen soll, dass Peter Spider-Man ist.

Der Plan misslingt, woraufhin gleich fünf Gegenspieler der früheren Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire und Andrew Garfield aufkreuzen, darunter Green Goblin (Willem Dafoe), Dr. Oktopus (Alfred Molina) und Electro (Jamie Foxx). Das ist weniger wegen der Actionschlachten bemerkenswert, die Regisseur Jon Watts mit bewährtem Perfektionsaufwand choreografierte. Sondern weil die Figuren aus einer Zeit, in der Spider-Man noch kein Teil des MCU war, sozusagen ins Jetzt des Franchise gezoomt werden, aus Paralleluniversen, die konkret als solche benannt werden.

Das Prinzip „Multiversum“

Damit etabliert Marvel das Prinzip „Multiversum“ endgültig in der MCU-Filmreihe – was für die Marvel-Erzählwelt potenziell unendliche Andockmöglichkeiten vorhält. Sicher ist dies vor allem für echte Fans interessant, die sich hier auf lauter Figuren freuen dürfen, die aus anderen MCU-Serien und -Filmen hereinspazieren. Die Marke expandiert weiter, und das Ergebnis beliefert treue Kunden perfekt. Doch auch, wer einfach nur einen neuen, ebenso witzigen wie rasanten, emotionalen wie cleveren Spidey-Film sehen will, wird bestens bedient. Diese Episode macht Spaß wie kaum ein anderer MCU-Film zuvor. Sehenswert.