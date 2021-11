Verliebt in die Fossiliensammlerin

Mary Anning gab es wirklich. Die britische Paläontologin lebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im südenglischen Dorset und brachte die Vor- und Frühgeschichte mit wichtigen Fossilienfunden entscheidend voran, doch größerer Ruhm blieb ihr verwehrt: Als Frau, zumal aus unbetuchten Verhältnissen, musste sie am Wissenschaftsbetrieb vorbeileben. Das Fischsaurierskelett, das sie schon als Zwölfjährige fand, landete zwar im British Museum, doch ihr Name wurde getilgt und durch einen männlichen ersetzt.

Mit dieser Ungerechtigkeit beginnt und schließt dieses leise, eindringliche Drama, das, ausgehend von Annings Biografie, kein Biopic, sondern eine fiktionalisierte Liebesgeschichte erzählt – eine ideale Bühne für Kate Winslet und Saoirse Ronan in den Hauptrollen.

Oscarpreisträgerin Winslet, die dieses Jahr bereits als trauernde Polizistin in der Krimiserie „Mare of Easttown” brillierte, ist auch hier umwerfend als verschlossene Anning, die mit ihrer Mutter in einer bescheidenen Hütte zusammenlebt, am Strand täglich die titelgebenden Kopffüßer aufliest und aus Muscheln dekorativen Tand zusammenklebt, den sie an Touristen verkauft. Eines Tages tritt dann Charlotte (Ronan) in ihr Leben, Ehefrau eines wohlhabenden, gerade im Ausland weilenden Geologen. Sie klopft die grenzmürrische Mary aus ihrer Verpanzerung heraus wie ein Fossil aus einem Felsbrocken.

Die Liaison, unerhört im viktorianischen England, verläuft kurz und feurig, ihr Ende bleibt spekulativ offen. Regisseur Francis Lee („God’s Own Country”) inszeniert sie nicht als melodramatische Kostümfilmromanze, sondern konzentriert, fast karg und trotzdem sehr sinnlich und mit präzisem Blick auf die Gefühlslagen der beiden so gegensätzlichen Frauen. Sehenswert.