Verliebte Kannibalen

Im neuen Film von Kultregisseur Luca Guadagnino („Call Me By Your Name”) haben „Dune”- Star Timothée Chalamet und Taylor Russell die Menschen zum Fressen gern. Gemeinsam zieht das verliebte Kannibalenpärchen die US-Provinz der Achtzigerjahre – in schicken Bildern und zur Musik der Zeit.

Lust auf ein romantisches Menschenfressermärchen? Der Sizilianer Luca Guadagnino, längst einer der maßgeblichen Regisseure unserer Zeit, ist zur Stelle. Auf der Grundlage eines Romans von Camille DeAngelis schickt er mit Taylor Russell („Waves“) und „Dune“-Star Timothée Chalamet (mit dem er bereits „Call Me By Your Name“ drehte) zwei der momentan angesagtesten Jungdarsteller auf einen metaphernreichen Roadtrip quer durchs Hinterland der USA, auf der Suche nach Menschenfleisch.

Gleich zu Beginn erfahren wir, dass Maren (Russell) schon seit Babytagen kannibalistischen Neigungen nachgeht; nach einem weiteren Vorfall lässt ihr alleinerziehender Vater sie im Teenageralter frustriert zurück. Auf der Suche nach ihrer Mutter (Chloé Sevigny) begibt sich Maren auf eine Reise von Virginia über Ohio und Kentucky bis nach Michigan, immer mehr sogenannte „Feeder“ kreuzen dabei ihren Weg, beispielsweise Sully (Oscarpreisträger Mark Rylance aus „Bridge of Spies“), der sich ihr als Mentor andient. Dann trifft sie Lee (Chalamet), der ihr Reise- und Seelengefährte wird, ach was, ihre große Liebe. Bis auf die Knochen.

„Bones and All“ spielt in den USA der Achtzigerjahre und erzählt vom Außenseiterdasein in der entsolidarisierten Reagan-Ära, insofern eignet sich dieser einzigartige Hybrid aus Adoleszenzdrama und Horrormärchen bestens als Double Feature mit dem ebenfalls diese Woche gestarteten „Zeiten des Umbruchs“: Immer mehr wird deutlich, wie schon damals der Grundstein gelegt wurde für den polarisierten Zustand von heute. Guada­gnino, der in Venedig mit dem Regie-Löwen ausgezeichnet wurde (Russell gewann außerdem als beste junge Hauptdarstellerin), inszeniert das in seiner inzwischen quasi patentierten Hipster-Ästhetik, verschraubt klassische Themen von US-Western und -Roadmovies mit Motiven und Standards des grenzüberschreitenden Horrorfilms. Dabei manövriert er bewundernswert an jeglichem Kitsch vorbei und dringt zum Kern wahrer Romantik vor. Sehenswert.