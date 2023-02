Verzeihen, kämpfen oder gehen

Die Kanadierin Sarah Polley war früher Schauspielerin, dann sattelte sie um zur Regisseurin, die nur dann Filme macht, wenn es ihr wirklich wichtig ist – wie jetzt. In der Miriam-Toews-Verfilmung nach einem wahren Fall aus einer bolivianischen Mennoniten-Gemeinde lässt sie Stars wie Claire Foy, Rooney Mara oder Frances McDormand darüber diskutieren, ob sie das Dorf, in dem sie über Jahre hinweg vergewaltigt wurden, verlassen sollen. Mehr passiert nicht – aber es fasziniert.

Der Fall trug sich in den Nullerjahren zu: Mehr als hundert Mädchen und Frauen einer mennonitischen Kolonie in Bolivien, zwischen drei und 65 Jahren, waren über Jahre hinweg von einer Gruppe Männer missbraucht und vergewaltigt worden, betäubt mit Tranquilizern für Kühe. Glauben wollte ihnen niemand. Erst als eines der Opfer während der Tat aufwachte, flog die Sache auf.

Miriam Toews schrieb darüber ihren Roman „Die Aussprache“, dessen Verfilmung jetzt für den Oscar als Bester Film konkurriert. Der Originaltitel „Women Talking“ beschreibt den Sachverhalt übrigens viel besser: Zu sehen ist, in von Regisseurin Sarah Polley („Away From Her“) konsequent entsättigten Farben, eine Art Heuschober-Konvent der Frauen, die in einer Scheune der Kolonie über das weitere Vorgehen beraten, während die Männer in die nahe Stadt gereist sind, um die im Gefängnis sitzenden Täter per Kaution auszulösen und zurückzubringen. Drei Optionen stehen zur Auswahl: bleiben und verzeihen, wie die Männer es wünschen; bleiben und kämpfen, um die Verhältnisse zu ändern; gehen und anderswo neu anfangen.

Die Versuchsanordnung ähnelt den „Zwölf Geschworenen“, nur dass es hier nicht um ein Urteil geht, sondern um den Austausch von Sichtweisen und Argumenten. Was in diesem minimalistischen Setting anfangs noch didaktisch und lehrstückhaft wirkt, entfaltet durch die hervorragenden Darstellerinnen schnell eine immer größere Faszination: Rooney Mara („Carol“) als die nach Vergewaltigung schwangere Ona, Jessie Buckley („Chernobyl“) als zögerliche Mariche, die zweifache Oscarpreisträgerin Frances McDormand als „Narbengesicht“ und vor allem Claire Foy („The Crown“) als kampfbereite Salome porträtieren die Frauen nicht als Thesenträgerinnen, sondern als zweifelnde, alle möglichen Aspekte abwägenden Streiterinnen für den am wenigsten schlechten Weg. Sehenswert.