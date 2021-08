Viermal Todesstrafe

Der Berlinale-Gewinner aus dem letzten Jahr ist ein Film, den es eigentlich nicht geben dürfte – denn Regisseur Mohammad Rasoulof wurde mit einem Berufsverbot belegt. Der Film entstand trotzdem und erzählt so packend wie facettenreich vom Tabuthema Todesstrafe.

Wie sein bekannterer Landsmann Jafar Panahi darf der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof („Manuscripts Don‘t Burn“) seinen Beruf offiziell nicht ausüben, seit geraumer Zeit lebt er sogar im Hausarrest. Und dennoch gelang es ihm, unter diesen Umständen einen neuen, gar nicht mal so kleinen Film zu drehen – und ihn außer Landes zu schmuggeln. Im letzten Jahr gewann das Ergebnis den Goldenen Bären der Berlinale, viele weitere Festivalpreise kamen noch hinzu.

„Doch das Böse gibt es nicht“ ist ein Anthologiefilm, der in vier Einzelepisoden um das Thema Todesstrafe und die damit einhergehenden moralischen Verstrickungen kreist. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht die Opfer, sondern die Täter – oder vielmehr jene, die auf Anweisung Urteile vollstrecken müssen. Da geht es zum Beispiel um einen liebevollen Familienvater und fürsorglichen Ehegatten, dessen Alltag zunächst fast reportagemäßig begleitet wird, ehe der Mann am Abend in einer kleinen Bürokammer seine Arbeitsschicht beginnt und inmitten banaler Verrichtungen irgendwann einen tödlichen Knopf drückt. Der Mann ist Henker.

Ähnlich auf Pointe zielen auch die anderen Episoden, die nacheinander von zwei Soldaten erzählen, die den Befehl verweigern oder aber mit den verheerenden Konsequenzen ihrer Tat leben müssen, dann wird eine junge Exilantin begleitet, die ihre Verwandtschaft im Iran besucht.

Gewiss, Rasoulofs Film hat etwas von einer ethischen Versuchsanordnung, ist aber so intensiv, bisweilen beklemmend spannend inszeniert und mitreißend gespielt, dass die zweieinhalb Stunden nie trocken oder berechnend wirken. Sehenswert.