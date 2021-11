Während er schlief

Rita Falk schreibt nicht nur Provinzkrimis. In ihrem Coming-of-Age-Roman „Hannes” erzählte sie 2012 von einer durch einen tragischen Unfall unterbrochenen Jugendfreundschaft. Die Verfilmung mit „Das Boot”-Star Leonard Scheicher ist in leisen Momenten stärker als in den hoch melodramatischen.

Von Gian-Philip Andreas