Herausragender Dokumentarfilm über das Leben eines Zuchtschweins auf einem Bauernhof in Norwegen zwischen Hühnern und Rindern. Ohne Worte und in starken Schwarzweißbildern.

Die Sau ist eine echte, ein herrliches Mutterschwein, das zu Beginn ihre Ferkel wirft, die genau wissen, was zu tun ist – sie suckeln. „Gunda“ heißt das wunderbare Tier, dessen Alltag in starken Schwarzweißbildern und langen Einstellungen beobachtet wird. Keine Musik, kein Kommentar. Regisseur Viktor Kossakovsky hat eine ähnliche Arbeit über das Wesen des Wassers („Aquarela“, 2017) gefilmt und kehrt hier wie dort zu den Anfängen des Kinos zurück, als es Bilder gab, die sich selbst erzählen: Film pur.

Gunda streckt die Hufe, ihr Charakterkopf schnüffelt in die Kamera, sie döst und lebt auf einem idyllischen Bauernhof in Norwegen mit Hühnern, eins einbeinig, und einer Rinderherde, die vor Lebensfreude hüpft wie in Storys von Mark Twain und Ambrose Bierce. Einmal macht sie Bekanntschaft mit einem Elektrozaun.

Das ist geniales Kino, philosophisch, spannend, humorvoll und mit Bildern, die sich einprägen und sagen: Jedes Lebewesen, auch ein Zuchtschwein und seine Nachkommen, lebt, fühlt und träumt. Was für eine Sau! Ecce porca! Herausragend.