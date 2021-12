Wen kümmert der Komet?

Ein gigantischer Komet rast auf die Erde zu. Seine Entdecker – der Astronom Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) und seine Doktorandin Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) – wenden sich panisch an die NASA, werden ins Weiße Haus geladen und stoßen dort, nachdem sie einen ganzen Tag lang auf dem Flur warten mussten, auf taube Ohren. Weltuntergang in sechs Monaten? Ach bitte! Einfach nicht nach oben gucken, wir haben schließlich andere Probleme.

Es geht in „Don’t Look Up“ zwar um einen Himmelskörper auf Destruktionskurs, doch die neue Satire von Adam McKay („Vice“, „The Big Short“) ist eindeutig metaphorisch gemeint. Das, was rechte Politik, quotengeile Medien, Social Media und Lobbygruppen im Film veranstalten, ist in puncto Klimawandel oder in der Corona-Krise schließlich immer wieder zu beobachten. Das Offensichtliche wird ignoriert, notwendiges Handeln aufgeschoben, wissenschaftliche Erkenntnis desavouiert.

Das Problem an diesem stargespickten (unter anderen Timothée Chalamet und Ariana Grande) Ensemblefilm ist, dass die satirische Überzeichnung kaum mehr zu erkennen ist: Meryl Streeps wie ein weiblicher Trump angelegte US-Präsidentin oder Cate Blanchett als Talkshow-Eishexe sind von der Realität längst überholt worden, viele der bitteren Scherze laufen ins Leere, und dass das weltbedrohende Geschehen nur in den USA diskutiert zu werden scheint, ist eine merkwürdige Verkürzung.

Der Film läuft in Münster nur am Freitag, Samstag und Montag im Kino, ab Heiligabend wird er dann bei Netflix abrufbar sein.