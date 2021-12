„West Side Story“: Steven Spielbergs überzeugende Filmversion der Musical-Ikone

60 Jahre nach der Erstverfilmung des Broadway-Musicals legt Regielegende Steven Spielberg eine Neuverfilmung vor. Sein allererster Musical-Film lässt die berühmten Songs in neuen Choreografien strahlen und sorgt für zweieinhalb Stunden bestes Entertainment.

Tony (Ansel Elgort, kl. Bild l.) und Maria (Rachel Zegler) setzen ihre Liebe den Bandenkämpfen zwischen den „Jets“ und den „Sharks“ in Manhattan entgegen

Steven Spielberg ist 74, hat drei Oscars gewonnen, mehr als 50 Filme gedreht und ist immer noch für Überraschungen gut. Zum Beispiel hat er jetzt seinen ersten Musicalfilm gedreht – und das so souverän erledigt, als habe er nie was anderes gemacht. Als „West Side Story“ 1957 am Broadway Premiere feierte, war Spielberg zehn, als die berühmte Erstverfilmung 1961 herauskam, vierzehn. Sechs Dekaden später legt er nun seine eigene Version vor.