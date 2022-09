Wiederannäherung auf Bali

Ein netter Rücksturz in die Neunzigerjahre hätte das werden können, eine fröhlich vor sich hinblödelnde romantische Komödie, ganz so wie aus den vermeintlich unbeschwerten Zeiten damals, mit beliebten Stars im Doppelpack, die zwar graue Haare und ein paar Fältchen bekommen haben, sonst beruhigenderweise aber noch genauso attraktiv sind wie eh und je, verfrachtet an idyllisch-exotische Schauplätze, mit Happy-End-Garantie. Diese Grundzutaten sind da – doch es funktioniert nicht so richtig.

George Clooney, der sich als Schauspieler seit Jahren rar macht, und Julia Roberts (die neulich in der Serie „Gaslit“ dabei war), sind im Kino ein eingespieltes Team. Schon in „Ocean’s Eleven“ spielten sie ein sich kabbelndes Paar, zuletzt waren sie in Jodie Fosters „Money Monster“ gemeinsam zu sehen. Die Leinwand-Chemie stimmt zwischen den beiden, das ist unverkennbar, und dennoch reicht es nicht aus, sich auf das Charisma der beiden zu verlassen und blind darauf zu vertrauen, dass der Rest dann schon von alleine klappt.

In „Ticket ins Paradies“ spielen sie ein seit zwanzig Jahren geschiedenes Ehepaar, das von Anfang an so offensiv miteinander streitet, dass natürlich nichts anderes passieren kann, als dass sie wieder zueinanderfinden. Das ist ein typisches Motiv aus den Zeiten klassischer Screwball Comedys, deren patentierter Dialograsanz und gut gelaunter Garstigkeit dieser Film allerdings eher erfolglos hinterhereifert. Dazu fehlt es doch entschieden an Biss.

In der Inszenierung von Ol Parker („Mamma Mia 2“) passiert immer das Naheliegendste und Überraschungsloseste. David und Georgia fliegen gemeinsam nach Bali, als sie erfahren, dass sich ihre frisch von der Uni kommende Tochter Lily (sträflich unterfordert: Kaitlyn Dever aus „Booksmart“ und „Unbelievable“) in einen einheimischen Seegrasfarmer verliebt hat, den sie sofort heiraten will. Um zu verhindern, dass sie vermeintlich denselben Fehler begeht wie damals sie selbst, torpedieren die Eltern die Hochzeitsvorbereitungen nach Kräften. Selbstverständlich vergeblich.

Gegen etwas Boulevardtheater-Eskapismus vor premiumtouristisch abgefilmten Kitschkulissen ist in Zeiten der Dauerkrise absolut nichts einzuwenden, doch etwas mehr Tempo, Timing und vor allem Doppelbödigkeit hätte es schon sein dürfen.