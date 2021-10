Wiener Verfremdungen

Wenn etwas nervt am deutschsprachigen Historienfilm, dann ist es dieser beflissene Ausstattungsfetisch, dieses authentizitätsstolze Herzeigen „echt” wirkender Requisiten und Kostüme. „Hinterland” macht das endlich mal anders: Regisseur Stefan Ruzowitzky erzählt zwar ein Drama aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, dies aber auf formal expressionistische Weise. Der Schauplatz Wien wurde komplett im Computer entworfen: Die verzerrten Per­spektiven der verrußten Gemäuer erinnern an Stummfilme jener Zeit, die alles verschlingende Düsternis an den Film-Noir-Klassiker „Der dritte Mann”, die artifiziellen Farben an Filme wie „Sin City”, die sich ihrerseits Videospielästhetiken bedienen.

Ruzowitzky („Die Fälscher”) geht auch inhaltlich kühn vor: Er vermischt das „Draußen vor der Tür”-Thema des aus Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Kommissars Perg (Murathan Muslu) mit einem nachtfinsteren Serienkiller-Thriller. Unterstützt von Pathologin Körner (Liv Lisa Fries, „Babylon Berlin”) kommt Perg dem Mörder auf die Spur. Gegen Ende drängt sich der Krimihorror arg aufdringlich in den Vordergrund, die surreal-bühnenhafte Atmosphäre dieser eigenwilligen Zwischenkriegsanalyse bleibt aber nachhaltig in Erinnerung.