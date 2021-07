Wo die milde Mähne weht

Bei Netflix erleben die kleine Lucky und das freiheitsliebende Titelpferd schon über fünfzig Folgen lang ihre schnell verdaulichen Abenteuer. Der Kinofilm wirkt nun wie ein Vehikel, dass die Streamingfans ins Kino locken soll. Wo sie ungefähr dasselbe erhalten – was auf der Leinwand schlicht zu wenig ist.

An den DreamWorks-Trickfilm „Spirit“ von 2002 erinnern sich wohl nur noch jene, die damals furchtlos genug waren, sich trotz der Bryan-Adams-Songs in den Film zu wagen. Doch mit dem damaligen Film hat diese neue „Spirit“-Version jenseits des Namens ohnehin kaum noch was zu tun. Sie basiert eher auf der Netflix-Animationsserie „Spirit: wild und frei“, die seit 2017 kindliche Pferdefreunde mit naiven Abenteuergeschichtchen bei Laune hält.

Der Film wirkt wie ein sparsam kalkuliertes Auf-Nummer-sicher-Gehen, schon weil Netflix-Regisseurin Elaine Bogan („Trolljäger“) und ihr Co-Regisseur Ennio Torresan die Pilotfolge der Serie hier einfach noch einmal nacherzählen. Wieder geht es also um das Halbwaisenmädchen Lucky, das sich, aus der Stadt aufs Land zurückgekehrt, rettungslos in den stolzen Mustang Spirit verschießt und ihn alsbald aus den Fängen ruchloser Schergen befreien muss.

Im Original mit namhaften Sprechern besetzt (Jake Gyllenhaal, Julianne Moore), enttäuscht der Film durch seinen simplen Animationsstil, allgemeine Vorhersehbarkeit und lullige Songs, die einen fast, aber nur fast, in die Arme von Bryan Adams zurücktreiben.