Wohltäter entführt Monster

Wer sich nicht mehr an den ersten Teil von „Happy Family” erinnern kann: nicht schlimm, war nicht so doll. Immerhin lockte die deutsch-britische Trickfilmkomödie 2017 ziemlich viele Zuschauer in die Kinos. Die konnten lernen, dass sich europäische Animationsstudios tricktechnisch gar nicht mehr allzu weit hinter Pixar einsortieren müssen, in puncto Story und Witz jedoch noch hinterherhinken.

Beim zweiten Auftritt von Familie Wünschmann, die sich bei Bedarf in Monster verwandelt, haben die Macher um Regisseur Holger Tappe gleich ganz auf einen stringenten Plot verzichtet und eher eine Abfolge von Sketchen zusammengeschraubt. Gruppiert sind sie um das vorgeblich edle Wohltäterehepaar Starr, das seine Tochter dazu anstiftet, alle Monster zu kidnappen – was die Wünschmanns auf den Plan ruft. In quietschbunten Bildern und mit prominenten Sprechern (Joko Winterscheidt als Papa Starr, Oliver Kalkofe als Draculas Butler) rumpelt die Klamotte von Nummer zu Nummer, ohne dabei jemals auf die Idee zu kommen, irgendwie interessant zu werden.