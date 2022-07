Woody Welten

Der vielleicht letzte Film von Woody Allen kommt so swingend wie das musikalische Leitmotiv auf der Gitarre einher und wimmelt von selbstironischen Spitzen, die den Rückblick auf ein Filmleben höchst konsumabel auch in der gegenwärtigen Celebrity Culture machen. In „Rifkin’s Festival“ bündelt der Meister aus Manhattan leichtfüßig seine Lieblingsthemen Liebe, Tod und Hypochondrie und verbeugt sich graziös vor seinen Filmidolen.

Folglich ist ein Filmdozent und Filmkritiker die Hauptperson, die als freundliches altes Männlein durchs Festival von San Sebastian stolpert, womit Allen seine Europa-Reisen um Spanien bereichert. Mort Rifkin (wunderbar offenäugig und verletzlich: Wallace Shawn, „Mein Dinner mit André“) begleitet seine rassige Gattin, PR-Wonder-Woman Sue (Gina Gershon), die ihn fröhlich mit dem angesagten arroganten Jung-Regisseur Philippe (Louis Garrel, Dreyfus in Polanskis „Intrige“) betrügt, der mit einem neuen Film „Araber und Israelis versöhnen“ will.

Das Aus seiner Ehe vor Augen, verliebt sich Mort hoffnungslos in die verheiratete Ärztin Dr. Rojas (Elena Anaya), die seine Filmvorlieben teilt. Da ist das visuelle Zentrum längst etabliert. In einer kunstvoll von Vittorio Storaro gefilmten Abfolge von Träumen, Tagträumen und Albträumen gehen wir mit auf eine Reise durch Klassiker des vornehmlich europäischen Autorenfilms. Mort erlebt die Momente träumerischen Glücks und Unglücks in perfekt nachgestellten Szenen der Klassiker. Ein Beispiel: Mort radelt mit Sue und Philippe wie in der berühmten Fahrrad- und Strandszene aus Truffauts „Jules und Jim“, während sie im Dialog ihre aktuellen Probleme bereden. Die grandiose Reihenfolge (im Abspann nicht aufgeführt): „Citizen Kane“ (Welles), „8 1/2“ (Fellini), „Jules und Jim“, „Ein Mann und eine Frau“ (Claude Lelouch), „Außer Atem“ (Godard), „Persona“ und „Wilde Erdbeeren“ (Bergman), „Der Würgeengel“ (Luis Bunuel) und „Das siebente Siegel“ (Bergman), wo Mort Schach mit dem Tod (genüsslich schiefmündig: Christoph Waltz) spielt, der wegen Morts Wehwehchen genervt abhaut.

Womit man auf den vielleicht letzten Film von Allen, der ab August in Paris gedreht wird, hoffen darf. Sehenswert.