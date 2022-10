„Der Nachname”: Sönke Wortmann recycelt seine Erfolgskomödie

Sönke Wortmanns „Der Vorname“ (2018) basierte auf einem französischen Erfolgsfilm, der wiederum auf einem Theaterstück basierte. Weil die deutsche Kinoversion gut Kasse machte, musste (anders als in Frankreich) eine Fortsetzung her – die sich nun nur noch „inspiriert“ fühlt von der ursprünglichen Vorlage. Kurzerhand wurde das Personal auf die Vulkaninsel Lanzarote verfrachtet, wo sich das Grundprinzip der dysfunktionalen Familienkonstellation nun mehr oder weniger wiederholt.

Ging es im Vorgänger um die pikante Frage, ob man ein Kind heute noch (oder wieder) „Adolf“ nennen könne, steht diesmal der Familienname im Mittelpunkt: Mutter Dorothea (Iris Berben) lädt ihren Anhang auf ihre Finca in der Lavalandschaft der Kanareninsel ein, um dort zu verkünden, dass sie ihren schmierlappigen Adoptivsohn René (Justus von Dohnányi) heiraten und dessen maskulin-mächtigen Nachnamen „König“ annehmen wolle. Ein Schock für ihre Kinder Elisabeth (Caroline Peters) und Thomas (Florian David Fitz), die auch sonst Entdeckungen machen, die ihnen missfallen. Weil auch ihre Beziehungen zu Stephan (Christoph Maria Herbst, der nur noch Variationen einer immer gleichen Rolle spielt) und Anna (Janina Uhse) ramponiert sind, ist die Boulevard-Bühne bereitet für ein grelles Sextett der Streitigkeiten.

Routiniertes Komödienhandwerk mit All-Star-Besetzung

Das aber fällt deutlich uninspirierter aus als im Vorgänger. Die All-Star-Besetzung kann wenig daran ändern, dass die Beleidigungen, Vorhaltungen und Altlastbergungen, die sich hier im Minutentakt ablösen, zu einem gewissen Überdruss führen, was auch daran liegt, dass die Dialoge nur wenig Funken sprühen. Am Ende löst sich alles in Wohlgefallen auf, wie das meistens der Fall ist im routinierten Komödienhandwerk von Sönke Wortmann, der seit zuletzt „Contra“ und „Eingeschlossene Gesellschaft“ auf sehr ähnliche Weise angelegt hatte. Das Ende bleibt daher anschlussfähig – erwarten wir also die fälligen Nachfolger, mutmaßlich unter den Titeln „Der Spitzname“ und „Per Nachnahme“.