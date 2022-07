Ziegen im Weltall

„Thor 4: Love and Thunder“: Es klemmt im Dramatischen

Der dritte „Thor“-Teil war 2017 der erste Film aus dem „Marvel Cinematic Universe“ (MCU), bei dem die Selbstironie, die diese multimilliardenschwere Spektakelreihe dem ganzen Comicverwurstungswesen ja immer schon in Maßen entgegengebracht hatte, erstmals so richtig in den Vordergrund getreten war. Und auch der vierte Teil, der insgesamt 29. MCU-Film, macht genau dort weiter. „Jojo Rabbit“-Regisseur

Taika Waititi lässt Donnergott Thor (Chris Hemsworth) mit den Guardians of the Galaxy alberne Aliens metzeln, mit meckernden Riesenziegen herumfuhrwerken und auf einen Göttervater Zeus treffen, den Russell Crowe anlegt wie Tavernen-Stavros vom Griechen nebenan. Auch das Wiedersehen mit Thors alter Liebe Jane (Natalie Portman), die vom Hammer Mjölnir zum neuen Thor erkoren wird, gestaltet sich überwiegend wie in einer gelungenen Screwball-Komödie: bestes Timing, gut aufgelegte Darsteller.

Leider passt die dramatische Handlung kaum dazu, die es auch noch gibt: Da ringt der Nosferatu-ähnliche Gorr (Christian Bale) hiobgleich mit sämtlichen Göttern, weil seine Tochter namens Love sterben musste. Der Kampf Thors und seiner Getreuen gegen Gorr mündet in ein Marvel-typisches Showdown-Rambazamba, das man recht bald wieder vergessen haben wird.