„An einem schönen Morgen”: Léa Seydoux zwischen Freud und Leid

Léa Seydoux, bekannt als Bond-Girl und auch sonst viel in mondänen Rollen unterwegs, ist im neuen Film der französischen Ausnahmeregisseurin Mia Hansen-Løve mal gänzlich unglamourös zu sehen. Als alleinerziehende Witwe muss sie sich gleichzeitig um ihren schwer erkrankten Vater und um eine plötzliche und ungewisse neue Liebe kümmern. In Cannes preisgekrönt.

Die Filme von Mia Hansen-Løve („Alles was kommt“) erzählen von existenziellen Krisen und schwierigen Lebens­phasen, aber sie tun dies ­ohne große Wirbelmacherei, in schmuckloser Klarheit. Auslassungen, Zeitsprünge, kleine Details sorgen dabei für die entsprechend melancholische Grundierung. Immer wieder hat die franzö­sische Regisseurin dafür eine Starbesetzung zur Verfügung, die mit wenig Auf­hebens größtmögliche Effekte erzielen kann.

In „An einem schönen Morgen“ ist nun Bond-Girl Léa Seydoux dabei, die neulich erst in „Crimes of the ­Future“ zu sehen war. Mit ­Jean-Seberg-Kurzhaarschnitt spielt sie eine alleinerziehende Übersetzerin, die zwischen familiärem Abschiednehmen und einer neuen Liebe navigieren muss: Ihr Vater (Pascal Greggory), einst ein geachteter Philosoph, gleitet, an einer seltenen Nervenkrankheit leidend, immer mehr in die ­Demenz ab. Zusammen mit seiner Ex-Frau sucht sie ein bezahlbares Heim für ihn. Währenddessen trifft sie auf Clément (Melvil Poupaud, „Die Zeit, die bleibt“), einen Bekannten von früher, mit dem sie, obgleich er ver­heiratet ist, eine Affäre beginnt. Doch wird er sich wirklich auf sie einlassen?

Wie die besten französischen Filme erzählt Hansen-Løves Selbstfindungsdrama von nichts Spektakulärem, Außergewöhnlichem – doch der genaue Blick auf das nur scheinbar Simple reicht aus, um ganze Welten aufzu­reißen. Loslassen, ziehen lassen, weitermachen – selten wurde davon mit so wirkungsvoller Leichtigkeit erzählt. Sehenswert.