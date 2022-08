Die Filmstarts der Woche

«Die Känguru-Verschwörung»: Das coole Beuteltier ist zurück

Nach «Die Känguru-Chroniken» begibt sich das kultige Beuteltier auf ein neues Abenteuer: In «Die Känguru-Verschwörung» gerät es mit Klimaleugnern aneinander - und riskiert zusammen mit WG-Mitbewohner Marc-Uwe sogar sein Leben. Teilweise ernsthaft, teils auch zynisch und mit einem Hauch von Parodie rückt der Film den Klimawandel und seine Leugner in den Fokus. Ganz besonders geraten das Känguru und Marc-Uwe mit Bösewicht und Verschwörungs-Guru Adam Krieger (Benno Fürmann) und seinen fanatischen Anhängern aneinander. Sie sind der Ansicht, dass Kängurus im Geheimen seit Jahrhunderten die Fäden ziehen.

Die Känguru-Verschwörung, Deutschland 2022, 101 Minuten, FSK ab 6, von Alexander Berner und Marc-Uwe Kling, mit Marc-Uwe Kling, Dimitrij Schaad, Anne-Marie Waldeck, Petra Kleinert, Benno Fürmann, Adnan Maral, Uwe Preuss, Daniel Zillmann, Carmen-Maja Antoni

«Beast - Jäger ohne Gnade» - Ein Kampf ums Überleben

Frankfurt/Main (dpa) - Der britische Schauspieler Idris Elba kämpft in seinem neuen Actionfilm «Beast - Jäger ohne Gnade» gegen einen blutrünstigen Löwen. Der hat die Attacke brutaler Wilderer überlebt und es nun scheinbar auf Menschen abgesehen. Für den von Elba gespielten Dr. Nate Samuels geht es um sein und um das Überleben seiner Familie. Dabei hatte er sich seinen Aufenthalt in der Savanne ganz anders vorgestellt. Seine Frau ist gestorben, in Südafrika bei seinem alten Freund Martin Battles (Sharlto Copley) wollen er und seine beiden Teenager-Töchter Meredith (Iyana Halley) und Norah (Leah Jeffries) den Verlust überwinden. Doch gleich mehrfach werden sie von dem Löwen angegriffen. Und so wird aus der als Heilung gedachten Reise ein Kampf ums Überleben.

Beast - Jäger ohne Gnade, USA 2022, 91 Minuten, von Baltasar Kormákur, mit Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley, Leah Jeffries, Martin Munro