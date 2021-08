Filmproduzent Hanns Eckelkamp gestorben

Der Filmproduzent Hanns Eckelkamp ist tot. Er starb bereits am 5. August in Berlin im Alter von 94 Jahren, wie sein Sohn bestätigte. Eckelkamp war Mitglied der Deutschen und der Europäischen Filmakademie. Zuvor hatte die «Welt» berichtet.

Der in Münster geborene Eckelkamp eröffnete 1946 das erste Nachkriegskino in seiner Heimatstadt. In den Jahren darauf baute oder übernahm er zudem sechs Kinos in Duisburg und Münster. Seinen Filmverleih machte er zu einem bundesweiten Player durch Vertriebsrechte an Klassikern wie «High Noon», «Arsen und Spitzenhäubchen», «Laurel und Hardy» oder «Kinder des Olymp».

Der von Eckelkamp 1964 produzierte halbdokumentarische Film «Polizeirevier Davidswache» von Regisseur Jürgen Roland war ein riesiger Publikumserfolg. Wegen des bekannten Filmtitels wurde der Hamburger Davidwache in der Folge immer wieder ein falsches Fugen-s hinzugefügt. Drei Jahre zuvor war Eckelkamp bereits bei der Verfilmung von Heinrich Bölls Nachkriegserzählung «Das Brot der frühen Jahre» von Regisseur Herbert Vesely als Co-Produzent dabei.

In dieser Rolle arbeitete Eckelkamp auch mehrfach mit Rainer Werner Fassbinder zusammen und produzierte etwa «Die Ehe der Maria Braun» (1979) oder «Lola» (1981). Als Co-Produzent agierte er zudem bei «Theo gegen den Rest der Welt» mit dem jungen Marius Müller-Westernhagen in der Hauptrolle (1980). Später realisierte er auch «Der Bulle und das Mädchen» mit Jürgen Prochnow (1985).