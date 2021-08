Medien: Letitia Wright bei Dreh leicht verletzt

Die Schauspielerin hat sich am «Black Panther»-Set verletzt. Doch es scheint nicht schlimm um sie zu stehen. Am Tag ihrer Einlieferung ins Krankenhaus wurde sie gleich wieder entlassen.

Die Schauspielerin Letitia Wright hat sich nach Medienberichten bei Dreharbeiten der «Black Panther»-Fortsetzung Verletzungen zugezogen.

Die 27-Jährige habe sich bei einem Stunt leicht verletzt und sei vorübergehend ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Marvel-Sprecher dem US-Sender CBS und dem Branchenportal «Variety». Nach Angaben von CBS und «Entertainment Weekly» konnte Wright noch am Mittwoch, dem Tag des Unfalls, das Krankenhaus wieder verlassen.

Wright spielt in «Black Panther» Shuri, die kleine Schwester des Königssohns T'Challa in dem fiktiven, technologisch hoch entwickelten afrikanischen Staat Wakanda. Weitere Darsteller des Sci-Fi-Superheldenfilms aus dem Marvel-Kosmos sind Daniel Kaluuya, Lupita Nyong’o und Angela Bassett. Chadwick Boseman, der im Originalfilm T'Challa gespielt hatte, starb vor rund einem Jahr an Krebs, an der Fortsetzung wurde aber festgehalten. «Black Panther: Wakanda Forever» soll 2022 in die Kinos kommen.