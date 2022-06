Tom Hanks über seine Rolle in «Philadelphia»

Für seine Darstellung in «Philadelphia» wurde der Schauspieler mit einem Oscar ausgezeichnet. Er selbst sieht seine Rolle im Rückblick kritisch.

Der Hollywood-Star Tom Hanks würde die Rolle in dem Film-Drama «Philadelphia» heute nicht mehr spielen. «Könnte ein Heterosexueller das, was ich in «Philadelphia» gemacht habe, heute tun? Nein, und das zu Recht», sagte der 65-Jährige dem «New York Times Magazine».

Hanks wurde 1994 für seine Rolle in dem Film über einen homosexuellen Rechtsanwalt, der an Aids erkrankt ist, mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. «Ich glaube nicht, dass die Leute die fehlende Authentizität eines Heteros, der einen Schwulen spielt, akzeptieren würden», sagte Hanks weiter. «Es ist kein Verbrechen, kein Buh-Ruf, wenn jemand sagt, dass wir mehr von einem Film verlangen in der modernen Welt der Authentizität.»