Liebesgrüße aus Wattenscheid: Ein Bond-Club pflegt den Mythos

James Bond soll in Wattenscheid zur Welt gekommen sein? Wie bitte? 007 ist eine Fiktion! Das wissen natürlich auch bekennende Bondianer. Dennoch diskutieren sie leidenschaftlich über die Ruhrgebiets­wurzeln des Action-Helden. Mittendrin: der Bond-Club Wattenscheid.

Den Platzregen, der sich gerade mit schweren Tropfen über Wattenscheid ergießt, hatte die Frau offenbar nicht erwartet. Mit ausholenden Schritten eilt sie zum Eingang des Technologie- und Gründerzen­trums, wringt ihren hoffnungslos zu kleinen Schirm aus, sucht im Foyer Schutz vor dem Wasser – und bereut ihre Entscheidung augenblicklich. Mitten im Raum plaudern rund 40 Menschen miteinander, stellen ihre Kaffeetassen auf die Stehtische vor ihnen und genießen appetitlich anzusehendes Fingerfood vom Büffet. Eine geschlossene Gesellschaft, in der sich die Frau sofort wie ein ungebetener Gast fühlt. Demonstrativ wendet sie sich den Wänden zu, an denen der Bond-Club Wattenscheid eine Ausstellung zum Thema 60 Jahre Bond-Filme präsentiert. Das erste Foto, das sie sieht – eine Großaufnahme von Sean Connery und Ursula Andress in „Casino Royale“ – lässt sie pikiert den Kopf schütteln. Andress als Kurvenwunder im knappen weißen Bikini und daneben ein vollständig ­bekleideter Connery. „Typisch“, murmelt sie verächtlich. Womit feststeht: Ein Bond-Fan ist sie nicht.