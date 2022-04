Klänge im Schatten des Kreml

Dirk Kaftan, Generalmusikdirektor in Bonn, hatte seine erste Kapellmeisterstelle in Münster.

Das letzte musikalische Wort an diesem Abend gehörte dem ukrainischen Komponisten Miroslaw Skorik: Mit einer elegischen Komposition für Streicher beendete Gastdirigent Dirk Kaftan das Sinfoniekonzert in Münster. Ein Konzert, dessen Programm von russischer Musik geprägt war. Und von dem Kaftan in einer kurzen Ansprache betonte: Diese Musik entstammt einer großen Kultur, deshalb wolle man sie auch heute spielen. Und sie richte sich gegen Krieg und Gewalt.