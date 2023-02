Marbacher Schillerpreis geht an Iris Berben

Schauspielerin Iris Berben wird in diesem Jahr mit dem Schillerpreis der Stadt Marbach ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung würdige man ihre Leistungen als Schauspielerin, ihr couragiertes Auftreten in der Öffentlichkeit und ihr großes gesellschaftspolitisches Engagement, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. «Immer wieder erhebt sie ihre Stimme gegen jede Form der Ausgrenzung, kämpft für Diversität und Frauenrechte, gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, was gerade in heutiger Zeit notwendiger denn je ist.»

Der mit 10.000 Euro dotierte Schillerpreis wird alle zwei Jahre am 10. November, dem Geburtstag Friedrich Schillers, an Persönlichkeiten verliehen, die in ihrem Leben oder Wirken der Denktradition des Dichters verpflichtet sind.

In Schillers Bühnenstücken werde auch gesellschaftlichen Außenseitern eine Stimme verliehen, hieß es weiter in der Mitteilung. «Iris Berben ist zweifellos eine Persönlichkeit, die in vorbildlicher Weise in ihrem Leben und Wirken der Denktradition des großen deutschen Dramatikers verpflichtet ist.»