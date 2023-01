Leonard Lansink fällt krank aus

Schauspieler Leonard Lansink ist erkrankt. Als erste Konsequenz kann der 67-Jährige Ende des Monats nicht auf der Warburger Theaterbühne auftreten, wie das Westfalenblatt berichtet.

Lansink, vor allem in der Rolle als Privatdetektiv in der ZDF-Reihe „Wilsberg“ bekannt geworden, sei kurzfristig erkrankt und müsse sich einer Rehabilitation unterziehen. Hintergründe zur Erkrankung nannte die Agentur des Schauspielers auf Anfrage nicht. Ob geplante „Wilsberg“-Dreharbeiten betroffen sind, ist noch nicht klar. Bereits Anfang der 2000er Jahre war Lansink an Lymphdrüsenkrebs erkrankt.