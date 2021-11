Großer Andrang in Köln zum Karnevalsauftakt

Weder das Coronavirus noch 2G-Regeln halten die Karnevalisten in Köln vom Feiern ab. Im Gegenteil: Die Warteschlange vor der abgesperrten Feierzone ist lang.

Großer Andrang vor einem Brauhaus in Köln.

Der Karnevalsauftakt in Köln stößt offenbar auf großes Interesse. Am Donnerstagvormittag reichte eine Warteschlange vor der abgesperrten Feierzone in der Altstadt bereits Hunderte Meter weit.

«So lang hab ich die Schlange jetzt nicht erwartet», sagte der aus Berlin angereiste Tim (35), der als Kardinal verkleidet war. Die hohen Corona-Inzidenzen hätten ihn nicht abgeschreckt, sagte er. «An sich ist es ja das Sicherste, was es gibt. Es ist 2G, es ist draußen, wir sind alle durchgeimpft, wir haben keine Vorerkrankungen.» Die Fahrt mit dem ICE von Berlin nach Köln sei risikoreicher gewesen, sagte eine Freundin von Tim.