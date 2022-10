Depeche Mode kündigen weitere Show in Berlin an

Die Nachfrage nach Tickets ist immens. Daher will die britische Synthie-Pop-Band kommendes Jahr gleich zweimal in Berlin auftreten.

Die britische Synthie-Pop-Band Depeche Mode hat für kommendes Jahr im Rahmen ihrer Welttournee ein weiteres Konzert in Berlin angekündigt. Aufgrund der immensen Nachfrage werde es neben der Show am 7. Juli eine weitere am 9. Juli im Berliner Olympiastadion geben, teilte der Veranstalter Live Nation mit.

Die Pläne für die Tour hatte die Band am Dienstag in Berlin auf einer Pressekonferenz angekündigt. Dafür geht es Ende März zunächst in die USA und nach Kanada. Tourauftakt für die Open-Air-Konzerte in Europa ist der 16. Mai in Amsterdam. Für Deutschland sind nun sieben Auftritte in fünf Städten geplant: am 26.5. auf der Leipziger Festwiese, am 4. und 6. Juli in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, am 20. Juni im Münchner Olympiastadion, am 29. Juni im Frankfurter Deutsche Bank Park und die zwei Shows im Berliner Olympiastadion.

Nach Angaben von Live Nation wurden am ersten Vorverkaufstag am Donnerstag mehr als 200.000 Tickets in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft.