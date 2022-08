Elton John überrascht mit neuem Song in Cannes

Elton John ist zum Essen nicht mit leeren Händen gekommen. Der Pop-Superstar hatte einen neuen Song im Gepäck - und die Menge in dem Szenerestaurant an der Côte d'Azur war schwer begeistert.

Der britische Popstar Elton John hat seinen neuen Song, an dem auch US-Popsängerin Britney Spears mitwirkt, bei einem Überraschungsauftritt am Dienstag an der Côte d'Azur in Cannes vorgestellt.

Wie die Zeitung «Nice-Matin» berichtete, trat der Superstar im Szenerestaurant La Guérite auf der vor Cannes gelegenden Insel Sainte Marguerite auf. Der britische Superstar griff, wie auf einem Video der Zeitung zu sehen war, in dem bei Promis beliebten Restaurant zum Mikro und sang seinen neuen Song «Hold Me Closer», ein Remake seines Titels «Tiny Dancer» aus dem Jahr 1971.

«Britney Spears, Elton John, los geht's», rief der Sänger zum Start seines unangekündigten Kurzkonzerts und gab vor einer begeisterten Menge den neuen Titel zum Besten. «Ich danke euch, das kommt Freitag raus», rief Elton John zum Schluss.

Die Kooperation mit dem britischen Superstar wäre für Britney Spears ein musikalisches Comeback, hatte es bereits in Medienberichten geheißen. Die Sängerin stand seit 2008 unter Vormundschaft, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Im September vergangenen Jahres enthob eine Richterin den Vater schließlich seiner Vormundschaft. Im November erhielt die Sängerin die volle Kontrolle über ihr Leben zurück.