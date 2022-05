Grand Prix ganz politisch: ESC im Schatten des Kriegs

Während sich Europa in Turin zur friedlichen Party trifft, werden 2000 Kilometer weiter östlich Menschen bombardiert. Vieles spricht für einen Solidaritätssieg der Ukraine beim ESC. Was macht sie damit?

Viel Glitzer, Lichteffekte und schmachtende Balladen: Eine große bunte Party durch alle Genres soll es werden, bei der die Tagespolitik außen vor bleibt. So sieht sich der Eurovision Song Contest (ESC) gern selbst.

«Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur» sind auf der Bühne sogar explizit verboten. In einem Jahr, in dem Russland die Ukraine angreift und nahezu die ganze Welt die Auswirkungen spürt, kommt aber auch der Grand Prix kaum an den Ereignissen vorbei. Den russischen Beitrag schlossen die Organisatoren bereits als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands vom Wettbewerb aus.

Hoch gehandelt wird hingegen der Act der Ukraine. Das Land tritt im italienischen Turin mit der Band Kalush Orchestra an. Geht es nach den Buchmachern, ist der Gruppe der Sieg schon sicher - nicht zuletzt aus Solidarität der Zuschauer mit dem leidenden Volk der Ukraine.

Mix aus Rap und Volksmusik

«Stefania» heißt der Song, den die sechs ukrainischen Musiker dem weltweiten Publikum präsentieren wollen. Am Dienstag schafften sie erwartungsgemäß den Einzug ins Finale an diesem Samstag. Das Lied ist eine Mischung aus Rap und ukrainischer Volksmusik. Eine trällernde Flöte wechselt sich mit hymnischen Stefania-Rufen und Hip-Hop-Passagen ab. Rapper Oleh Psjuk hat das Lied vor Kriegsausbruch geschrieben und es seiner Mutter gewidmet, wie der 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte.

Dass das Publikum die Ukraine bei Europas größtem Musikfest möglicherweise eher aus Solidarität zum Sieger kürt und nicht, weil der Song der Beste ist, ist eher Nebensache. «Es wäre der Sieg aller Ukrainer», sagte Psjuk. Ob sie auf der internationalen Bühne in ihrer Show ein Zeichen gegen den Krieg setzen, ließ er offen: «Wir haben ein paar Kostüm-Anpassungen vorgenommen und unserem Auftritt ein paar Veränderungen hinzugefügt.» Er verwies aber darauf, dass es beim ESC eben bestimmte Regeln für den Auftritt und die Performance gebe.

Das Kalush Orchestra wäre ursprünglich gar nicht nach Turin gereist. Im nationalen Vorentscheid im Februar belegten sie Platz zwei. Den Sieg holte Alina Pash mit «Shadows Of Forgotten Ancestors». Später geriet die 29-Jährige wegen einer Reise auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Jahr 2015 und angeblich gefälschten Papieren in die Kritik. Pash zog daraufhin ihre Teilnahme zurück.

Welche Chancen hat Malik Harris?

Der Veranstaltungsort in Turin atmet schon Wettkampfstimmung. Das Finale wird im Palasport Olimpico ausgetragen, eine Mehrzweckhalle, die die Stadt für die Olympischen Winterspiele 2006 baute. Schon Pop-Queen Madonna, Lady Gaga oder Depeche Mode füllten diese Ränge.

Im Ablauf folgt am Samstag auf die Ukraine der Act von Deutschland. Vertreten wird die Bundesrepublik durch Malik Harris und «Rockstars». Große Siegchancen rechnen Beobachter dem emotionalen Pop-Song des 24-Jährigen aus dem bayerischen Landsberg am Lech jedoch nicht zu.

Im Vorjahr belegte Deutschland im Finale den vorletzten Platz 25 mit «I Don't Feel Hate» von Jendrik. Laut den Meinungsforschern von Yougov glauben gerade einmal 14 Prozent der Deutschen, dass Harris eine Chance hat, unter die besten Zehn zu kommen. Am häufigsten glaubten das Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren (22 Prozent). 37 Prozent glauben nicht, dass Deutschland die Top Ten erreicht.

Den Sieg errang 2021 in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam die italienische Rockband Måneskin mit «Zitti e buoni» (Leise und brav), weshalb Italien in diesem Jahr den Grand-Prix ausrichtet. Måneskin werden am Samstag einen Gastauftritt haben. Die Italiener sind in diesem Jahr erneut Kandidaten für die oberen Ränge. Das Sänger-Duo Mahmood und Blanco vertritt sein Land mit der Ballade «Brividi».

Die Buchmacher rechnen

Chancen auf die ersten fünf Plätze hat neben Italien auch der britische Vertreter Sam Ryders mit seinem Pop-Song «Space Man». Die Buchmacher rechnen zudem der Spanierin Chanel und ihrer verführerischen Tanznummer «SloMo» Top-Five-Chancen zu. Um die oberen Ränge dürfte auch die Schwedin Cornelia Jakobs miteifern, die mit ihrer rockig-röhrig gesungenen Pop-Ballade die Skandinavier vertritt.

Sollte die Ukraine aber wirklich das Rennen machen, stehen die ESC-Organisatoren möglicherweise vor einem Dilemma. Die Band selbst ist optimistisch und sagt, der ESC würde in der Ukraine ausgetragen werden, denn nach den gewohnten Regeln des Gesangswettbewerbs müsste er 2023 dann im Land des Gewinners - also in diesem Fall in dem potenziellen Krisengebiet Ukraine - stattfinden. Die Europäischen Rundfunkunion EBU will dieses Szenario öffentlich noch nicht durchspielen, sondern frühestens, wenn das Siegerland feststeht.