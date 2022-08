Justin Bieber feiert Bühnen-Comeback

Der kanadische Popstar Justin Bieber hat sich nach Bekanntwerden seiner Erkrankung zurückgemeldet. «Ich liebe euch und habe euch vermisst», schrieb der 28-Jährige in einem Post auf Instagram vom Montag.

Der Musiker trat am Sonntag Medienberichten zufolge bei einem Festival in der italienischen Stadt Lucca in der Nähe von Pisa auf. Auf Instagram postete Bieber mehrere Fotos und einen Clip von einer Show, in dem er sich bei seinen Fans bedankte und sagte, dass es sich gut anfühle, wieder aufzutreten.

Mitte Juni hatte Bieber die im Juni und Juli geplanten US-Konzerte der «Justice World Tour» wegen einer Gesichtslähmung abgesagt. Nun soll es weiter gehen. Auf dem Tourplan stehen im August noch Auftritte bei Festivals in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Ungarn. In Deutschland plant der Musiker die nächsten Konzerte 2023 in Hamburg (16.1.), Köln (31.1.), Frankfurt (2.2.), Berlin (4.2.) und München (9.3.).