Rihanna kündigt neue Single an

Rihanna meldet sich nach längerer Pause mit einer neuen Single zurück. Die 34-jährige Sängerin aus Barbados kündigte den Song «Lift Me Up» zur Veröffentlichung am Freitag an. Das Lied ist nach Mitteilung der Marvel Studios der Lead-Song für den Film «Black Panther: Wakanda Forever», der Mitte November in die Kinos kommen soll.

«Lift Me Up» wurde gemeinsam von Rihanna, der nigerianischen Sängerin Tems, dem schwedischen Komponisten Ludwig Göransson und US-Regisseur Ryan Coogler geschrieben. Laut Marvel Studios zollt das Lied dem «außergewöhnlichen Leben und Vermächtnis» von Schauspieler Chadwick Boseman Tribut. Die Musik wurde demnach in fünf Ländern aufgenommen.

«Black Panther»-Star Boseman war 2020 im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben. Regisseur Coogler und das Marvel-Studio hielten aber an einer Fortsetzung des Kassenhits von 2018 mit vielen Schauspielern aus dem Original-Film fest. Von dem früheren Cast sind Stars wie Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Letitia Wright oder Martin Freeman wieder an Bord.

Musik-Ikone Rihanna («Umbrella») hatte 2016 ihr letztes Studioalbum «Anti» herausgebracht. Im September war bekannt geworden, dass die Grammy-Gewinnerin Star der Halbzeitshow beim kommenden Super Bowl LVII sein wird. Das Finale um die Meisterschaft in der National Football League geht im Februar im US-Bundesstaat Arizona über die Bühne.