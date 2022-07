Schlagerstar Andrea Berg feiert mitreißendes Bühnenjubiläum

Seit 30 Jahren lässt die Schlagerherzen höher schlagen. Mit ihrem neuen Album könnte Berg schon in einigen Tagen einen eigenen Rekord in den deutschen Charts ausbauen.

Verzückte Fans, eine spektakuläre Show und emotionale Auftritte - das Bühnenjubiläum von Andrea Berg in ihrer baden-württembergischen Wahlheimat Aspach war ein Spiegelbild der vergangenen 30 Jahre.

So lange begeistert die Sängerin nun schon ihre Anhänger. Berg sei eine «Schlager-Ikone» und die «Königin des Schlagers», sagte der italienische Sänger und Moderator Giovanni Zarrella, der die Jubiläumsshow nach Angaben eines Sprechers vor 12 500 Fans präsentierte.

Drei Jahrzehnte auf der Bühne

In der Tat war in den vergangenen drei Jahrzehnten kaum eine deutsche Künstlerin so erfolgreich wie Berg. Ihr wohl bekanntester Hit «Du hast mich tausendmal belogen» ist ein echter Ohrwurm und fehlt bei kaum einer Schlagerparty. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment hält die 56-Jährige mehrere Rekorde: So hatte zum Beispiel bislang keine andere deutsche Sängerin so viele Nummer-eins-Alben wie Berg - insgesamt waren es in ihrer Laufbahn elf Stück.

Schon in wenigen Tagen könnte dieser Rekord veraltet sein. Denn Andrea Berg schickt sich an, mit einem zwölften Album die Spitze der deutschen Charts zu stürmen. «Ich würd's wieder tun» lautet der Titel ihres neuen Albums, das am Freitag erschien. Es ist ein Album, für das Berg viele Stars begeistern konnte - die meisten von ihnen standen am Freitagabend zusammen mit Berg auf der Bühne in Aspach. «Ich habe mir ganz, ganz viele Herzensmenschen eingeladen», sagte Berg.

Song mit Vanessa Mai

m Vorfeld hatte Berg versprochen, dass das 30. Bühnenjubiläum «magisch» werde - und sie versuchte dieses Versprechen einzulösen. Duette mit Beatrice Egli, Maite Kelly, Nino de Angelo oder DJ Ötzi sowie ein kölsches Lied mit der Kölner Musikgruppe Höhner sorgten für eine ausgelassene Stimmung in der Arena. Die Promigäste würdigten die bisherige Laufbahn von Berg. Das rührte den Schlagerstar zum Teil zu Tränen. «Das ist einfach Wahnsinn!», sagte Egli über Bergs Karriere. Die Höhepunkte des Abends strahlt das ZDF am 6. August um 20.15 Uhr im Fernsehen aus.

Eine Premiere in Aspach war der gemeinsame Auftritt von Berg mit Vanessa Mai. Sie stellten ihren Song «Unendlich» vor, der ebenfalls Teil des neuen Albums ist. «Ich muss mich ein bisschen sammeln gerade», sagte eine nahezu sprachlose Mai nach der Premiere. Berg sagte, sie sei stolz auf ihre jüngere Kollegin, mit der sie mehr als nur die Musik verbindet. Denn die 30-jährige Mai ist seit 2017 mit Andrea Bergs Stiefsohn Andreas Ferber verheiratet.