Taylor Swift ist stolz auf neues «Red»-Album

US-Popstar Taylor Swift spricht mit Stolz über ihr neu aufgelegtes Album «Red (Taylor’s Version)».

Das am Freitag erschienene Werk enthält bekannte Songs wie «We Are Never Ever Getting Back Together», «I Knew You Were Trouble», «22» und «The Last Time», aber auch neun zuvor unveröffentlichte Lieder - «aus dem Tresor», wie Swift sagt. Insgesamt enthält die Neuauflage 30 Songs. Wie im August angekündigt, sind die Künstler-Kollegen Phoebe Bridgers, Chris Stapleton und Ed Sheeran auf dem Album zu hören.

«Es wäre nie möglich gewesen, meine frühere Arbeit zu überarbeiten und dabei verlorene Kunst und vergessene Juwelen zu entdecken, wenn ihr mich nicht dazu ermutigt hättet», schrieb die 31-Jährige auf Twitter anlässlich der Veröffentlichung an ihre Fans. «Red wird bald wieder mir gehören, aber es gehörte schon immer uns. Jetzt starten wir neu.»

2019 hatte Swift angekündigt, dass sie nach einem Streit um die Musikrechte an ihren früheren Alben alte Musik als «Taylor's Version» wieder neu aufnehmen wolle. Zwischen 2006 und 2017 hatte die Sängerin ihre ersten sechs Studioalben bei Big Machine herausgebracht, bevor sie zu Universal Music wechselte. Um die Rechte an diesen Alben gab es danach Streit.

Die erste Fassung von «Red» hatte Swift im Oktober 2012 herausgebracht, es war ihr viertes Studioalbum. Viele Lieder drehten sich um Liebeskummer und gescheiterte Beziehungen.

Im April 2021 brachte die vielfache Grammy-Gewinnerin bereits eine Neueinspielung ihres Albums «Fearless» heraus.